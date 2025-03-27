Джокович был готов завершить карьеру из-за отказа от вакцинации

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич заявил, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович был готов завершить карьеру из-за скандала с вакцинацией от коронавируса.

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