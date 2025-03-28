Определились все полуфиналисты теннисного турнира в Майами

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

© Матч ТВ

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:7. 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты. Таким образом, определились все полуфиналисты турнира. Фритц сыграет против чеха Якуба Меншика. Во втором полуфинале экс‑первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым, прошлогодним финалистом Майами.

ATP 1000. Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд — более 9,1 миллиона долларов

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 6:7 (7:9), 7:5