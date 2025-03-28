Пегула и Соболенко сыграют в финале теннисного турнира в Майами

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла филиппинку Александру Эалу в полуфинальном матче на теннисном турнире в Майами.

© Матч ТВ

Матч завершился со счетом 7:6, 5:7, 6:3 в пользу американки. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

В финале Пегула сыграет против белоруски Арины Соболенко, первой ракетки мира. Соболенко при любом исходе матча сохранит лидерство в рейтинге. Пегула в случае завоевания титула станет третьей ракеткой мира.

WTA 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами (США). Хард.

Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 4) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3