Испанский теннисист толкнул судью во время спора на «Челленджере»

Пабло Каррено-Буста поспорил с судьей на вышке на «Челленджере» в Жироне.

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Это произошло во втором круге против болгарина Ильяна Радулова.

При счете 1:0 на решающем тай-брейке линейная крикнула аут после удара Радулова, но судья на вышке спустился, посмотрел отметку и поменял решение.

Каррено-Буста не согласился и во время спора толкнул судью в грудь. Каррено-Буста настойчиво требовал вызвать супервайзера и отказывался играть, пока это не произойдет. Супервайзер в итоге вышел, и после 10-минутного обсуждения было решено переиграть очко.

Каррено-Буста выиграл и это очко, и весь матч – 6:2, 5:7, 7:6(4). Сегодня он поборется в четвертьфинале с Марином Чиличем.