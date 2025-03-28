Джокович вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Григора Димитрова

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Майами. В полуфинальном матче серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 10 минут. Джокович сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Димитрова три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче за титул Джокович сыграет с победителем матча Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.