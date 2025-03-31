Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый титул WTA-1000 в парном разряде

Российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выиграли турнир уровня WTA-1000 в парном разряде.

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В финале турнира в Майами россиянки обыгралииспанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде.

В январе 2025 года Андреева и Шнайдер выиграли свой первый совместный титул в парном разряде, одержав победу на турнире в Брисбене. В решающем матче они обыграли Анну Калинскую и Присциллу Хон. Ранее, в августе 2024 года, Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже, уступив в финале итальянской паре Жасмин Паолини/Сара Эррани.