Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин станет тренером Андрея Рублёва, об этом сообщает «Больше!». Фернандо Висенте при этом останется основным наставником девятой ракетки мира.

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Сафин приступит к работе с Рублёвым во время турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Далее они поработают в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

Напомним, Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго раунда он проиграл 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6. Ранее Рублёв рассказывал, что обращался к Сафину за помощью во время непростых этапов карьеры.