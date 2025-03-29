Депутат Журова прокомментировала смену теннисисткой Касаткиной гражданства
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что российским спортсменам следует оставаться со страной, но заявила, что теннисистку Дарью Касаткину, сменившую гражданство на австралийское, "не в чем обвинять", сообщает sport24.ru.
Журова сказала, что теннисисты часто ощущают себя менее привязанными к своей стране, чем представители многих других видов спорта, и "играют за себя".
Депутат отказалась считать теннисистку "предательницей", заявив, что не дает таких жестких оценок.