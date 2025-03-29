Мать Касаткиной: Дарья — взрослый человек, мы принимаем и уважаем ее решения

Татьяна Тимковская, мама российской теннисистки Дарьи Касаткиной, оценила решение дочери сменить спортивное гражданство и заявила, что в семье уважают ее решение. Ее слова приводит Odds.ru. "Общаемся ежедневно, встречаемся по мере возможности. Дарья — взрослый и здравомыслящий человек, мы принимаем и уважаем её решения. В наших отношениях это ничего не меняет", - отметила она. О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию. Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.