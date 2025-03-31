Якуб Меншик прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл пятую ракетку рейтинга сербского спортсмена Новака Джоковича в финале турнира в Майами и прокомментировал данное событие.

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— Ты только что победил своего кумира, чтобы завоевать один из самых больших титулов. Что сейчас у тебя в голове?

— Не знаю. Там просто какой-то беспорядок, — сказал Меншик в интервью на корте после окончания встречи.

Напомним, встреча завершилась победой 19-летнего чеха со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7). Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.