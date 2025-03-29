Светлана Журова оценила решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

Накануне 12-я ракетка мира сообщила, что будет представлять в туре Австралию.

«У Касаткиной особые причины сменить гражданство. Все о них знают, просто вслух не говорят лишний раз. По рождению она русская, а по жизни она воспитана уже в западных ценностях. Касаткина давно живет не в России, а за границей. Она же отказалась выступать за Россию еще на Олимпиаде в Париже, так что у нее давно нет связи с нашей страной. Уже начались разговоры, что она предатель, начали навешивать ярлыки. На нее уже полно кто навешал ярлыки, поэтому она и боится приезжать в Россию. Боится из-за нетрадиционных ценностей. В России Касаткину сто процентов захейтят за ее взгляды, так как она выставила это на публику. Ей просто не по пути с нашей страной. Она сделала свой выбор, это ее личная жизнь, я не буду осуждать ее», – цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Касаткина теперь играет за Австралию