Евгений Кафельников высказался о решении Касаткиной выступать за Австралию

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался о решении россиянки 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

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«У меня особо нет мыслей по Касаткиной. Все мысли на этот счёт у Даши, а я не могу за неё отвечать и говорить о причинах решения. В любом случае, никакие командные соревнования за Австралию она играть не может, как и выступать на Олимпиаде, потому что она заиграна за Россию. А мотивацию решения я не знаю. Исходя из того, что было в интернете, связанное с Дашей, такое решение для меня не стало шоком», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 27-летняя Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.