Теннисистка открыто поддерживала и продвигала ЛГБТ*—сообщества, на неё «нельзя ориентироваться».

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил спортивный агент, руководитель проекта «Зал тренерской славы» Андрей Митьков.

«Свалила и ради бога, наконец-то. Давно нужно было, потому что с советских времён повелось, что спортсмен должен быть не только чемпионом, но и примером, моральным ориентиром. А если человек отказывается от российского флага, если человек прямо и открыто продвигает ЛГБТ*, то на такого человека нельзя ориентироваться. Слава богу, больше её никто не будет называть российской теннисисткой. Напротив её фамилии больше не появится российский флаг».

Ранее теннисистка Дарья Касаткина сменила российское гражданство на австралийское. 12-я ракетка мира будет представлять эту страну на всех турнирах.

«Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя здесь как дома. Мне нравится жить в Мельбурне, и я с нетерпением жду того момента, когда смогу окончательно обосноваться здесь», — написала Касаткина у себя в соцсетях.

*Международное общественное движение ЛГБТ объявлено экстремистским и запрещено в РФ.