Камельзон о Касаткиной: теннисистка «и ранее вела себя неприлично»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон раскритиковал теннисистку Дарью Касаткину за решение сменить спортивное гражданство на австралийское. Об этом пишет «Советский спорт».

Накануне 12-я ракетка мира Касаткина сообщила, что будет представлять Австралию. Она пояснила, что любит эту страну, чувствует в ней себя как дома.

«Дарья и ранее вела себя неприлично, она не имеет за плечами никакой морали. Играет она на среднем уровне, поэтому без нее мы спокойно проживем», — подчеркнул Камельзон.

За время своей карьеры 27-летняя Касаткина смогла выиграть восемь титулов на турнирах WTA. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» для неё стали полуфинал «Ролан Гаррос» – 2022 и четвертьфинал Уимблдона-2018.