Камельзон о Касаткиной: теннисистка «и ранее вела себя неприлично»

Илья Родин

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон раскритиковал теннисистку Дарью Касаткину за решение сменить спортивное гражданство на австралийское. Об этом пишет «Советский спорт».

Накануне 12-я ракетка мира Касаткина сообщила, что будет представлять Австралию. Она пояснила, что любит эту страну, чувствует в ней себя как дома.

«Дарья и ранее вела себя неприлично, она не имеет за плечами никакой морали. Играет она на среднем уровне, поэтому без нее мы спокойно проживем», — подчеркнул Камельзон.

За время своей карьеры 27-летняя Касаткина смогла выиграть восемь титулов на турнирах WTA. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» для неё стали полуфинал «Ролан Гаррос» – 2022 и четвертьфинал Уимблдона-2018.