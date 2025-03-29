Джокович и Месси обменялись именными футболками

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый пост в социальных сетях. Он поделился совместными фотографиями с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

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Спортсмены обменялись подписанными футболками во время турнира в Майами (США).

«Большая честь познакомиться с величием и всей его семьёй. Спасибо, Лео. До скорого», — написал Джокович на личной странице в социальных сетях.

В рамках 1/2 финала турнира в Майами Джокович переиграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии (6:2, 6:3). В решающем матче серб сразится с 19-летним чехом Якубом Меншиком.