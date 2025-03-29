Журова: Касаткина давно оборвала все связи с Россией

Теннисистка Дарья Касаткина давно потеряла все связи с Россией и не ассоциирует себя со страной. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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29 марта Касаткина объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское.

"Все знают реальную причину смены гражданства Касаткиной, просто вслух никто не хочет говорить, - сказала Журова. - Но вообще она давно уже потеряла все связи с Россией. Она и на Олимпиаде отказалась выступать за нас. К тому же она придерживается иных ценностей и наверняка просто боится приезжать в Россию".

Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и была второй ракеткой России. На счету спортсменки восемь побед на турнирах под эгидой организации.

Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг, в 2022-м ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.