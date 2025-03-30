Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов связал решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство с плохим воспитанием. По его словам, которые приводит портал «ВсеПроСпорт», в этом виноваты родители спортсменки.

Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это, — считает леганда хоккея.

29 марта Касаткина заявила, что получила постоянный вид на жительство в Австралии. Она сообщила, что теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях. При этом она отметила, что всегда будет помнить и уважать российские корни.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что решение экс-первой ракетки России выступать за Австралию не стало для него сюрпризом. Он подчеркнул, что спортсменка «давно дистанцировалась» от ФТР.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, Касаткина поступила совершенно нормально. По ее словам, теннисистку воспитали не в РФ и «выставлять счет» ей не стоит. Парламентарий добавила, что теннисисты редко проживают в странах, в которых родились. Журова считает, что данные спортсмены — «люди мира».