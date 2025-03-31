Дарья Касаткина официально представляет Австралию в обновлённом рейтинге WTA

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Теннисистка Дарья Кастакина, ранее выступавшая за Россию, в обновлённом рейтинге WTA теперь официально представляет Австралию. Спортсменка занимает 12-ю строчку.

Касаткина официально представляет Австралию в обновленном рейтинге WTA
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Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая стала победителем турнира WTA-1000 в Майами. Второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Замыкает тройку лидеров американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 31 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 541 очков

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7470

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5796

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4949

6 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4843

7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4775

8 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4135

9 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3821

10 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…

12 (12). Дарья Касаткина (Австралия) — 3006

14 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913…

19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…

26 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…

33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1524…

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…

50 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173…

52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131…

59 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 1037…

74 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 897…

79 (85). Анна Блинкова (Россия) — 862…

98 (95). Эрика Андреева (Россия) — 742.

Теннис
Кори Гауфф
Полина Кудерметова
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова