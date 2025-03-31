Андреева и Шнайдер обратились к болельщикам после победы в Майами

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обратились к болельщикам после победы на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в паре.

Андреева: Всем привет! Это Мирра и Диана. Мы только что выиграли титул в Майами.

Шнайдер: Спасибо всем, кто пришёл и остался посмотреть на наши парные матчи. Мы очень счастливы и благодарны всем! — приводит слова теннисисток пресс-служба WTA.

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый — на уровне WTA-1000. Ранее они выиграли турнир WTA-500 в Брисбене. Также летом 2024 года Мирра и Диана стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.