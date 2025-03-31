Блогер пытался выгнать Арину Соболенко из ресторана в Майами

Блогер European kid, который зачастую в своих роликах имитирует вызывающее поведение «ребенка богатых родителей», попытался выгнать из ресторана в Майами белорусскую теннисистку Арину Соболенко, передает «Чемпионат».

© Пресс-служба Уимблдона

Блогер подошел к столику, где Соболенко ужинала с командой, сказав, что ему нужен именно этот столик.

«Ты осознаешь, с кем ты разговариваешь? Ты знаешь, кто это? Она королева Майами, первая ракетка мира», — сказал молодой человек Соболенко Георгиос Франгулис.

«Мне плевать, кто это. Я просто говорю. Я просто спросил, можете ли вы побыстрее», — ответил European kid.

Неизвестно, знал ли блогер, что подошел к Соболенко специально или это была случайная встреча.

В финале турнира в Майами Соболенко одолела американскую теннисистку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.