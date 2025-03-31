Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA 500 в Чарльстоне

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй раунд турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

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На старте соревнований 21‑летняя россиянка, занимающая 59‑е место в рейтинге, обыграла 76‑ю ракетку мира Ирину‑Камелию Бегу из Румынии — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

В следующем раунде турнира в Южной Каролине Кудерметова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (6‑й номер посева).

WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд — более $1 млн

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия) — Ирина‑Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:4