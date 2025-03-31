Вероника Кудерметова разгромила американку Матеас на старте грунтового турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира WTA 500 в Чарльстоне (США). В первом круге 27‑летняя Кудерметова, занимающая 52‑е место в рейтинге WTA, разгромила 230‑ю ракетку мира американку Марию Матеас, получившую специальное приглашение (wild card) на турнир. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2. Следующей соперницей россиянки на турнире в Южной Каролине станет восьмая сеяная американка Аманда Анисимова. WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд — более $1 млн Первый круг Вероника Кудерметова (Россия) — Мария Матеас (США, WC) — 6:0, 6:2