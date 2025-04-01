Дарья Касаткина объяснила, почему решила представлять Австралию.

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«Сегодня обновились рейтинги, и это первый день, когда я официально представляю Австралию. И честно, ощущается... по-другому. Я не буду врать. Это эмоциональный момент. Так что мне надо к этому привыкнуть. Но я очень рада начать этот новый этап жизни и представлять Австралию на высоком уровне. Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. И в итоге я это сделала. Австралия – место, где я чувствую, что могу быть собой. И я правда очень рада иметь привилегию быть частью этой прекрасной страны».

Касаткина отметила, что начала процесс перехода «всего пару месяцев назад». По ее словам, именно Tennis Australia первой связалась с ее агентом Джоном Моррисом.