Касаткина «довольно быстро» получила вид на жительство в Австралии

Бывшая российская теннисистка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как прошёл процесс смены спортивного гражданства на австралийское.

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Касаткина сообщила, что процесс получения вида на жительство в Австралии прошёл быстро и начался «всего пару месяцев назад». По словам спортсменки, именно представители Tennis Australia первыми обратились к ней с просьбой начать процедуру её перехода, связавшись с её агентом Джоном Моррисом.