Видео: Андрей Рублев тренируется под руководством Марата Сафина

Появилось первое видео тренировки девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва под руководством двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина. Ролик опубликовал телеграм-канал «Больше!»

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Стоит отметить, что на противоположной стороне корта от Рублёва находится ещё один российский теннисист, 26-я ракетка мира Карен Хачанов. Спортсмены тренируются на грунтовом корте в Монте-Карло (Монако).

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.