Касаткина рассказала о привыкании к новому гражданству Австралии

«Кто это? О, это я!» Касаткина — о привыкании к новому гражданству Австралии
Бывшая российская теннисистка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, что будет привыкать к объявлению своей новой страны перед матчами. С 31 марта она официально стала представлять Австралию.
«Мы шутили с Белиндой [Бенчич] на днях: она спросила: «Как ты будешь себя чувствовать?» Я сказала: «Да наверное, диктор скажет: «Из Австралии», а я просто буду стоять и думать: «(оглядывается по сторонам)… кто это? А! О, это я! Это я!» Мне нужно будет немного привыкнуть к этому, потому что пару лет я вообще ничего не слышала, понимаете? Но к этому будет приятно привыкать», — приводит слова Касаткиной Bounces.