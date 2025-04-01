12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, опубликовала новое обращение к своим подписчикам.

«Я была невероятно тронута всем тем позитивом и поддержкой, которые получила с момента принятия своего решения. Это было совсем не просто, но положительные комментарии болельщиков и игроков очень много значат для меня, честное слово, спасибо вам. Я хотела бы пояснить, что моя команда обратилась в Tennis Australia по поводу смены гражданства, и они направили меня к экспертам, которые могли помочь мне с иммиграционным процессом, а также предложили письмо поддержки для моего заявления. Я горжусь тем, что теперь представляю Австралию, и надеюсь, что все будут гордиться мной, как на корте, так и за его пределами», — написала Касаткина в социальных сетях.