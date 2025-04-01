Саккари не испытала проблем со 126-й ракеткой мира в первом круге турнира в Чарльстоне

64-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари нанесла поражение канадке Марине Стакушич (126-й номер рейтинга WTA) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра закончилась со счётом 6:3, 6:2.

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Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Саккари сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница два раза подала навылет, сделала три ошибки на подаче и использовала три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге соперницей гречанки станет восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 1 064 510.