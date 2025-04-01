Анна Блинкова потерпела поражение в первом круге турнира в Чарльстоне

79-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

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В матче первого раунда Блинкова со счётом 4:6, 3:6 уступила 67-й ракетке мира, представительнице США Энн Ли.

Встреча Блинковой с Ли продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Ли в Чарльстоне станет 26-я ракетка мира, ещё одна представительница России Екатерина Александрова (9).