Милонов сравнил Касаткину с проституткой

Депутат Милонов о смене гражданства Касаткиной: «Я к проституции отношусь плохо, к отсутствию совести тоже»
Виталий Милонов оценил решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.
Накануне Касаткина сообщила, что будет представлять в туре Австралию.
«Тут надо быть более корректным в определениях. Смена спортивного гражданства – это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже. Поэтому все эти фразочки «из-за известной всем ситуации», «из-за ситуации в стране», «не было другого выхода». Конечно, не было другого выхода. За деньги – да! Пусть она там со своими кенгуру прыгает. Только в результате-то прыгать ей недолго осталось с ракеткой. Что она потом будет делать, когда будет в глаза смотреть? Она что, думает, что она вернется и скажет: «Я вернулась». Да на фиг ты нужна нам, серьезно. Тебя уже никто здесь не ждет. Давай, езжай к своим страусам», – цитирует Милонова NEWS.ru.