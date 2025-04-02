Касаткина дебютировала в туре в качестве представительницы Австралии

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, с недавнего момента представляющая Австралию, официально дебютировала под флагом новой страны.

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В матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) она играет с 211-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис.

За свою карьеру 27-летняя Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.