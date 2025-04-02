Касаткина выиграла первый матч после смены гражданства

Теннисистка Дарья Касаткина одержала первую победу после смены спортивного гражданства с российского на австралийское.

Касаткина победила Лорин Дэвис во втором круге в Чарлстоне (6:1, 6:1).

За выход в 1/4 финала Касаткина сыграет с победительницей пары София Кенин — Белинда Бенчич.

Касаткина является победительницей турнира в Чарльстоне 2017 года. В 2024 году она добралась до финала турнира.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.