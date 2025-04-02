Шнайдер победила Кудерметову во втором круге турнира WTA в Чарльстоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер победила соотечественницу Полину Кудерметову во втором раунде турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
Во втором круге Шнайдер, получившая 6‑й номер посева, обыграла Кудерметову со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
В следующем раунде соперницей Шнайдер станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США).
Шнайдер 2 апреля исполнился 21 год.
WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд — более 1 миллиона долларов
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия, 9) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:2