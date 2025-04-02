Александрова без проблем вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Энн Ли. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.

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Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету американки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.