Теннисисты потребовали увеличить призовые на турнирах Большого шлема

Теннисисты из топ-20 рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) потребовали увеличение призовых на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает L'Equipe.

© Газета.Ru

Источник утверждает, что по причине постоянной прибыли организаторов данных турниров ряд игроков, имена которых не разглашаются, подписали письмо с требованием существенного увеличения призовых.

Этим письмом игроки призывают к большему распределению прибыли в пользу топов. По данным источника, это мотивируется, помимо прочего, сравнением с другими популярными видами спорта. Например, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроки гарантированно получают 50% дохода, генерируемого лигой за сезон.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.