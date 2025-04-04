Стали известны имена теннисистов, которые потребовали увеличить призовые на ТБШ

Агенство AP News опубликовало список теннисистов, которые подписали письмо, в котором потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». Подпись поставили все 10 лучших теннисистов рейтинга ATP, в то время как в женском турнире Елена Рыбакина решила не подписывать его, а 11-я ракетка мира Эмма Наварро сделала это.

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Среди женщин — Арина Соболенко, Кори Гауфф, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Чжэн Цинвэнь, Паула Бадоса и Мирра Андреева.

Среди мужчин — Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Алекс де Минор.

Первое требование этого письма, направленного руководителям четырех турниров «Большого шлема», — это очная встреча между ними и представителями игроков на Mutua Madrid Open 2025. Это письмо от 21 марта получили Крейг Тайли (Открытый чемпионат Австралии), Стефан Морель (Ролан Гаррос), Салли Болтон (Уимблдон) и Лью Шерр (Открытый чемпионат США).