Экс-тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела Янника

Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, раскрыл подробности допинг-дела теннисиста. Напомним, в Майами (США) в марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый препарат клостебол, который физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на пальце.

© Чемпионат.com