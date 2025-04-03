Сенсационные признания тренера Синнера о допинг-скандале

Умберто Феррара возлагает вину на физиотерапевта Джакомо Налди, который ранее обещал рассказать свою шокирующую информацию о деле.

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Первая ракетка мира Янник Синнер продолжает отбывать трёхмесячную дисквалификацию за два положительных теста на клостебол, которые он сдал в марте прошлого года во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Янник вернётся на корт в Риме через месяц. Итальянец надеется, что вскоре после этого постепенно утихнут разговоры о его допинг-деле. Но пока ничего подобного не случилось. Наоборот, скандал с Синнером обрастает новыми подробностями.

Весьма откровенное интервью изданию La Gazzetta dello Sport дал бывший тренер по физподготовке теннисиста Умберто Феррара – один из тех, кого наряду с физиотерапевтом Джакомо Налди фактически сделали виновниками попадания запрещённого вещества в организм Синнера. Феррара рассказал свою версию случившегося.

Стоит напомнить, что, по официальной версии расследования независимого трибунала, клостебол оказался в организме Янника из-за того, что Налди делал ему массаж, предварительно обработав рану на пальце мазью с содержанием данного запрещённого вещества. Лекарством ему посоветовал воспользоваться Феррара, который не отрицает этот факт, но винит Налди в непрофессионализме.

«Перед какими-либо комментариями стоило дождаться решения компетентных органов, которое не ставит под сомнение мои действия. Моей личной и профессиональной репутации нанесён серьёзный ущерб. Все читали статьи и комментарии, в которых факты излагались неправдоподобным образом и трактовались иначе, чем говорилось в решении независимого трибунала от 19 августа. Я много лет применял мазь «Трофодермин» по рецепту врача в качестве средства для лечения хронического заболевания. Прекрасно знал о содержании в нём клостебола и всегда хранил средство с максимальной осторожностью. Взял эту мазь в Индиан-Уэллс, потому что она могла понадобиться мне для лечения болезни. Хотел иметь её под рукой, находясь за границей. Я ничего не давал Налди, но предложил ему использовать «Трофодермин» для лечения пореза на пальце, который долго не заживал и затруднял его работу. Очень чётко объяснил Джакомо характеристики средства и подчеркнул недопустимость прямого контакта с Янником после его применения. По сути, я разрешил ему использовать мазь только в моей личной ванной комнате под присмотром. Налди не отрицал, что был проинформирован о свойствах «Трофодермина», но сказал, что забыл о них. Я даже не подозревал, что Налди работал с Синнером без перчаток и даже не мыл руки. Думал, что это само собой разумеющееся именно из-за моих предупреждений, его навыков и опыта работы. Узнал об этом уже после положительного теста Синнера. Какова была моя реакция? Неверие и изумление. Связь с «Трофодермином» возникла немедленно, когда я услышал о клостеболе. За несколько часов мы восстановили всю последовательность событий, которая привела к заражению Янника», — отмечает Феррара.

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) по итогам расследования заявило, что в деле Синнера не было никаких оснований для преследования кого-либо из его окружения и самого факта нарушения правил антидопинговой программы. Но от увольнения Феррару и Налди это не спасло – Янник решил расстаться с ними сразу после появления новости о своих положительных допинг-тестах в августе 2024 года. Физиотерапевт при этом не затаил обиду на Синнера и понимает его решение.

«Безусловно, оправдательный приговор успокаивает меня. Я нашёл официальные заявления очень сбалансированными и оценил разъяснение ITIA о том, что его оценки основывались на рекомендациях, предоставленных юридической группой. Оглядываясь назад, легко сказать, что я бы не поступил так снова в ситуации с Налди. Я определённо больше не смогу ему верить и вообще не стану полагаться на поведение других людей. Я услышал много поверхностных рассуждений о себе, граничащих с клеветой. Именно так многие люди относились к моей роли в этом деле. Что я могу сказать о Яннике? В свои 23 года он проявил необычайную зрелость в решении данной ситуации, подкрепив это верой в собственную правоту. У Синнера особая трудовая этика и преданность делу, этот подход заставляет его постоянно повышать планку. Работать с Янником полезно и вдохновляюще. В последний раз виделся с ним в Дохе, мы попрощались. Я был очень опечален окончанием сотрудничества с Синнером, но понимал, что это один из возможных сценариев», — сказал Феррара.

Феррара недолго сидел без работы – недавно он вошёл в команду другого итальянского теннисиста Маттео Берреттини. Физиотерапевту и самому игроку пришлось столкнуться с новой волной хейта.

«Меня это не удивляет, поскольку критика исходила от тех же журналистов и других людей, которые отнеслись к истории поверхностно. Маттео провёл свое исследование и принял решения, которые, по его мнению, были лучшими. В целом я чувствовал поддержку теннисной общественности. Тренеры, игроки, инструкторы, менеджеры проявили ко мне уважение. Хотя я всё равно ощущал себя довольно демонизированным. Некоторые решили устроить нападки на меня, поверхностно изложив факты и обстоятельства, намеренно проигнорировав содержание решения независимого трибунала, которое чётко определило суть дела», — заключил Феррара.

В октябре резонансное интервью о допинг-деле Синнера дал его бывший физиотерапевт – тот самый Джакомо Налди, которого Феррара видит едва ли не главным виновником случившегося.

Налди пока не нашёл новую работу в теннисе и прямо сейчас на частной основе работает в клинике FIOS в Болонье. Джакомо не считает, что только он несёт ответственность. Налди не называл конкретных имён, но пообещал сделать это в будущем. Возможно, интервью Феррары заставит заговорить Джакомо, который способен раскрыть ещё больше новых подробностей по делу Янника.