Сафин впервые высказался о сотрудничестве с Рублевым

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин прокомментировал сотрудничество с Андреем Рублёвым.

«Всё зависит от него. Я могу дать ему напутствие. Андрею нужно потрудиться, вещи не происходят волшебным образом. Мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие две недели. С нетерпением ждём этого. Не знаю, что насчёт срока. Лучше вам узнать у Андрея», — приводит слова Сафина Punto de Break.

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Андрея.