Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина).

© Пресс-служба Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Александровой, выступающей на турнире под девятым номером. Чжэн Циньвэнь была посеяна под третьим номером. В полуфинале турнира россиянка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (1-й номер посева).

Александровой 30 лет, она находится на 26-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет около $1 млн. Действующей обладательницей трофея является американка Даниэль Коллинз.