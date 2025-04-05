Винус Уильямс впервые за 30 лет осталась без рейтинга WTA

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс впервые за 30 лет не имеет рейтинга WTA. В последний раз такое случалось в 1995 году.

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В 2025 году Винус Уильямс не выступала на соревнованиях WTA. В 2024-м она сыграла на американских турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами и оба раза проиграла в первом круге. Последняя победа Уильямс, над россиянкой Вероникой Кудерметовой, датирована сезоном-2023, она случилась на турнире в Цинциннати (США).

Стоит отметить, что 44-летняя Винус Уильямс не объявляла об официальном завершении карьеры.