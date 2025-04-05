Янник Синнер ответил, следит ли он за теннисными турнирами во время дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, следил ли он за турнирами во время трёхмесячной дисквалификации.

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«Я очень мало смотрел теннис, не проверяю практически ничего, за исключением нескольких матчей, которые меня интересуют. В остальном однако абсолютно ноль! Я всё равно не могу контролировать результаты остальных и в любом случае выбываю на три месяца, так что смотреть их в данный момент тоже бесполезно, соревнования очень далеко», — сказал Синнер в интервью Sky Sports.

Итальянец вернётся на соревнования в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).