Синнер высказался о лидерстве в рейтинге во время дисквалификации

Янник Синнер ответил, следит ли он за турнирами в период дисквалификации.

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– Я смотрел очень мало тенниса, не проверяю практически ничего, за исключением нескольких матчей, которые меня интересуют. Но в остальном – вообще нет. Я все равно не могу контролировать результаты других и в любом случае отсутствую три месяца, так что смотреть их в данный момент тоже бесполезно.

– Вы могли ожидать, что будете лидировать в рейтинге примерно с тем же отрывом, несмотря на отстранение?

– Ответ такой же: я не могу контролировать, как играют другие, даже если бы сам играл. В конце концов, это просто очки. Мы согласны с тем, что рейтинг важен, но это немного другой момент. Приходит новое поколение, Джокович продолжает выходить в финалы или выигрывать турниры, но я не могу ничего контролировать.

– У Зверева и Алькараса была отличная возможность тебя сместить, но складывается ощущение, что они почувствовали давление извне...

– Ни одна победа не достается просто так, даже если ты играешь против 100-й или 150-й ракетки мира. Все матчи напряженные, если ты не чувствуешь себя на 100%. Может быть, они испытывают непростые времена за пределами корта, мы не можем знать.

Есть много вещей, которые могут тебя беспокоить, когда ты на корте. Это может быть как давление из-за борьбы за первую строчку, так и семейные проблемы. Конечно, все может быстро измениться. Сейчас в Монте-Карло начнется грунтовый сезон, где фаворитом будет Алькарас. Зверев, хорошо сыграв на «Ролан Гаррос», некоторое время назад тоже мог стать №1. Посмотрим, что будет дальше.