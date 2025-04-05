Александрова проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в финал турнира в Чарльстоне (США).

Александрова, получившая девятый номер посева, в полуфинале проиграла первой ракетке турнира американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Пегула в финале сыграет с победительницей матча между Амандой Анисимовой (8) и Софией Кенин из США.

WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд — более 1 миллиона долларов

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 9) — 6:2, 2:6, 7:5