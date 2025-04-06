Карлос Алькарас: вижу много игроков, которые способны на большие дела на грунте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что чувствует большую конкуренцию во время грунтового сезона.

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«Думаю, что жеребьёвка в каждом турнире очень открытая, многие игроки играют в хороший теннис. Есть так много игроков, которые хорошо играют на грунте и на всех покрытиях. В грунтовом сезоне, я думаю, будет интересно. Вижу много игроков, которые способны на большие дела на грунте», — приводит слова Алькараса официальный сайт турнира в Монте-Карло.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас стартует со второго круга, где встретится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).