Рублев и Медведев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Российские теннисисты Андрей Рублев, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сохранили свои позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

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Первая ракетка России Рублев располагается на девятой строчке, Медведев — 11‑й, Сафиуллин — 68‑й. Карен Хачанов поднялся на одну позицию и теперь занимает 25‑е место.

Мировой рейтинг по‑прежнему возглавляет итальянец Янник Синнер. На втором месте идет Александр Зверев из Германии, на третьем — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР. Версия от 7 апреля 2025 года:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7645

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6720

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5290

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4510

6 (7). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3780

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3765

8 (8). Стефанос Циципас (Греция)— 3445

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3440

10 (10). Алекс Де Минор (Австралия) — 3335

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290…

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1950…

68 (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 871.