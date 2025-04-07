Не только Касаткина: чего добились другие российские теннисисты после смены гражданства

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина явно выделяется на общем фоне. Но и другим есть чем похвастать.

© Чемпионат.com

Когда Шамиль Тарпищев говорил, что около 20 российских теннисистов могут сменить спортивное гражданство, никто и предположить не мог, что речь идёт в том числе и о Дарье Касаткиной. Не было даже слухов, что под другой флаг уйдёт одна из лучших теннисисток России последних лет. На протяжении долгого времени именно Касаткина была первой ракеткой страны (за исключением небольшого перерыва, когда полидировать успела Людмила Самсонова), и лишь недавно 17-летняя Мирра Андреева обошла Дарью в рейтинге.

По сути, это первый случай, когда Россия потеряла полноценную теннисную звезду, если рассматривать это понятие в широком смысле, не ограничиваясь многократными чемпионками турниров «Большого шлема». Это сейчас мы знаем, что уроженка Москвы Елена Рыбакина — чемпионка Уимблдона-2022, выигранного ею под флагом Казахстана. А на момент перехода Рыбакину при всём желании нельзя было назвать топ-спортсменкой. Касаткина же, на счету которой восемь титулов на уровне WTA, побывала и в полуфинале «Шлема» («Ролан Гаррос» 2022 года), и в финале «тысячника» (Индиан-Уэллс-2018).

Первым турниром Касаткиной, на котором она выступила под флагом Австралии, стал грунтовый «пятисотник» в Чарльстоне. Бывшая россиянка дошла до третьего круга, где проиграла чемпионке Australian Open 2020 года Софье Кенин – 3:6, 6:7 (7:9). Напомним, эта американская теннисистка русского происхождения родилась в Москве. Давать оценку выступлению Дарьи на первом после смены гражданства турнире сейчас нет смысла. Гораздо интереснее сравнить, как выступали и выступают другие бывшие россияне и россиянки, которые уже не первый год играют под новым флагом.

Раз уж упомянули Рыбакину, с неё и начнём. Летом 2018 года 19-летняя на тот момент спортсменка, получившая предложение от Казахстана, оказалась перед непростым выбором. «Мне кажется, это такой момент, где мне очень повезло, совпало по времени. Мы нашли друг друга, и в итоге я очень рада, что моё путешествие продолжается именно с Казахстаном. Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану. Большое спасибо за поддержку. Я её всегда чувствовала, на протяжении всего времени, несмотря на то что очень редко удаётся приехать», — говорила в 2022 году Елена, чьи слова приводит казахстанское издание «Курсив».

А Андрей Рыбакин, отец спортсменки, в том же году признался, что причина банальна: деньги. По его словам, когда Федерация тенниса России прислала ему контракт для дочери, ему «стало грустно». По юниорам россиянка Рыбакина была третьей ракеткой мира, однако на уровне WTA Елена к тому моменту провела лишь считаное количество матчей. И всех значимых достижений добилась уже под флагом Казахстана.

Елена Рыбакина (Россия → Казахстан) Время перехода — июнь 2018 года. Возраст на момент перехода — 19 лет.

До перехода После перехода Титулы — 8 Победы над топ-10 1 20 Лучший результат на ТБШ — Титул Лучший рейтинг 190 3

Дарья Сэвилл (в девичестве Гаврилова)

Первым турниром, на котором Гаврилова выступила под флагом Австралии, стала квалификация US Open — 2014. Однако до окончания сезона-2015 Дарья на всех турнирах WTA, кроме «Шлемов», выступала ещё под российским флагом, а под австралийским играла только на ТБШ — мэйджоры контролирует ITF.

В качестве точки отсчёта возьмём август 2014 года. Всё же очевидно, что к тому моменту Гаврилова, которая сейчас помогает Касаткиной осваиваться в Австралии, гораздо больше была связана с новой страной, нежели с Россией. По-настоящему громких успехов Дарья не добилась, но крупные победы в её активе имеются. Однажды Гаврилова даже обыграла первую ракетку мира: в четвертьфинале Гонконга в 2016 году она разгромила Анжелику Кербер — 6:3, 6:1. В 2017-м Дарья завоевала титул на уже не существующем турнире в Нью-Хэйвене, а в 2021-м вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Сэвилла и взяла его фамилию.

Дарья Гаврилова/Сэвилл (Россия → Австралия) Время перехода — август 2014 года. Возраст на момент перехода — 20 лет.

До перехода После перехода Титулы — 1 Победы над топ-10 — 13 Лучший результат на ТБШ второй круг четвёртый круг Лучший рейтинг 128 20

Анастасия и Арина Родионовы

Чтобы закончить с Австралией, вспомним ещё сестёр Родионовых. Анастасия сменила гражданство уже в относительно зрелом по спортивным меркам возрасте. Родионова-старшая два сезона (2008 и 2009 годов) провела под двумя флагами, а с 2010-го представляет только Австралию. «Мне всегда нравилась эта страна. Там очень хорошие условия для жизни, а австралийцы приятные люди. Наверное, вы знаете, что Мельбурн признан самым комфортным городом мира. К сожалению, в связи с загруженным календарём соревнований я не могу часто приезжать в свой австралийский дом.

Реакция ФТР? Со мной лично никто не разговаривал. Реакция, как понимаю, была примерно такая: зачем нам игроки, из которых мы можем сделать третий состав национальной команды», — приводит слова Анастасии Родионовой, сказанные в 2012 году, GoТennis.

Анастасия Родионова (Россия → Австралия) Время перехода — декабрь 2007 года. Возраст на момент перехода — 25 лет.

До перехода После перехода Титулы — — Победы над топ-10 — — Лучший результат на ТБШ третий круг третий круг Лучший рейтинг 63 62

Арина Родионова последовала примеру сестры и тоже два сезона (2012 и 2013 годов) выступала под двумя флагами. Окончательно переход состоялся лишь в январе 2014 года. Особых достижений у неё нет, однако один интересный рекорд нельзя не отметить. В феврале 2024 года 34-летняя на тот момент Родионова стала самой возрастной теннисисткой, дебютировавшей в первой сотне рейтинга WTA.

Арина Родионова (Россия → Австралия) Время перехода — декабрь 2011 года. Возраст на момент перехода — 22 года.

До перехода После перехода Титулы — — Победы над топ-10 — — Лучший результат на ТБШ первый круг второй круг Лучший рейтинг 157 97

Из более свежих примеров вспоминаются переходы Нателы Дзаламидзе и Элины Аванесян. Дзаламидзе и Аванесян, грузинка и армянка соответственно, перешли под флаги своих стран.

Переход Дзаламидзе состоялся летом 2022 года. Тогда Натела говорила, что её мотивировала возможность попасть на Олимпиаду-2024 в Париже. В то время ещё не было известно, пустят россиян на Игры или нет. «Я планировала сделать это до конца года. Мне не пришлось подавать заявление на новый паспорт — у меня уже давно есть грузинский. Но российские спортсмены почти везде под запретом, и я подумала: зачем терять возможность соревноваться здесь?

Сейчас мне 29. Сколько ещё лет буду играть в теннис? Я приняла это решение, чтобы в будущем у меня была возможность участвовать в Олимпийских играх. Я хочу выступать за сборную», — говорила в 2022 году Дзаламидзе, чьи слова приводит France 24.

На Олимпиаду Натела не попала. Последний матч в одиночке она провела в апреле 2021 года. В парном же разряде у неё три титула, два из которых были завоёваны до смены гражданства, а один — после. Поскольку Дзаламидзе специализируется на выступлениях в паре, в соответствующей таблице указана статистика не в одиночном разряде, а в парном.

Натела Дзаламидзе (Россия → Грузия) Время перехода — июнь 2022 года. Возраст на момент перехода — 29 лет.

До перехода После перехода Титулы 2 1 Победы над топ-10 — — Лучший результат на ТБШ второй круг второй круг Лучший рейтинг 43 43

Аванесян переход под флаг Армении летом 2024 года объяснила желанием поспособствовать прогрессу тенниса в стране. «Если говорить о причинах, то в первую очередь это развитие тенниса в Армении. Я думаю, у тенниса в Армении до сих пор не было большого признания. Уверена, этот процесс изменит ситуацию, и в будущем под армянским флагом будет играть больше известных спортсменов. Это моя основная цель», — приводит слова Аванесян, сказанные в 2024 году, армянское издание Aravot.am.

Говорить о прогрессе Элины можно, но с известной долей осторожности. Она вошла в топ-50 уже под флагом Армении, а вот другие серьёзные достижения, которых она добилась под российским флагом, ей пока не покорились. Впрочем, с момента перехода не прошло и года, так что делать выводы пока рановато.

Элина Аванесян (Россия → Армения) Время перехода — август 2024 года. Возраст на момент перехода — 21 год.

До перехода После перехода Титулы — — Победы над топ-10 3 — Лучший результат на ТБШ четвёртый круг первый круг Лучший рейтинг 58 36

С Грачёвой ситуация иная. Варвара выступает под флагом Франции с середины сезона-2023, и было ей тогда 22 года. С 16 лет Грачёва живёт и тренируется во Франции, поэтому особого удивления её переход вызывать не может. «Почему я поменяла гражданство? В 2019 году, когда уже пробыла тут несколько лет, мой тренер спросил, хочу ли я потенциально жить во Франции, играть за неё. Я ответила: «Ну ладно». С этого момента они сделали мне специальный паспорт, чтобы у меня были права, как у гражданки Франции.

Повезло, что были знакомые. А ещё мне подвернулся агент, знавший агента, делавшего эти штуки футболистам из Бразилии, играющим за Францию. Кроме агента, ни одного из этих людей на тот момент я не знала лично. Они для меня сделали очень многое. Летом 2023 года мне сказали, что я получила паспорт. До сих пор в шоке. Всё случилось очень быстро, я ещё ничего не поняла», — говорила в декабре 2023-го Варвара в интервью YouTube-каналу Dychkovsky.

От Грачёвой тоже можно было ожидать прогресса, и по результатам он, в принципе, есть, пусть и незначительный. В то же время не покидает ощущение, что в последние месяцы Варвара топчется на месте. Сезон-2024 она закончила на 66-й строчке, а в этом году пока не поднималась выше 65-й.

Варвара Грачёва (Россия → Франция) Время перехода — июнь 2023 года. Возраст на момент перехода — 22 года.

До перехода После перехода Титулы — — Победы над топ-10 — 1 Лучший результат на ТБШ третий круг четвёртый круг Лучший рейтинг 41 39

Однако больше всего переходов всё-таки происходило под флаг Казахстана.

Если бы не Рыбакина, именно Путинцева считалась бы самым успешным проектом казахстанского тенниса. Юлия стала одной из немногих спортсменок, чей прогресс пришёлся не на юность, а на более зрелые годы. 30-летняя Путинцева вот уже почти 13 лет выступает за Казахстан. И прямо сейчас она если не на пике, то где-то рядом с ним. В январе 2025 года Юлия впервые в карьере пробилась в топ-20!

По словам Антона Путинцева, отца теннисистки, Федерация тенниса Казахстана в своё время сделала их семье сказочное предложение, от которого они не смогли отказаться: «Когда поступают подобные предложения — мы вам поможем со всеми финансовыми затратами, массажистом, тренером, спаррингом, отказаться сложно. Покажите мне человека, который скажет: извините, мне это не надо, я сам всё профинансирую».

Юлия Путинцева (Россия → Казахстан) Время перехода — май 2012 года. Возраст на момент перехода — 17 лет.

До перехода После перехода Титулы — 6 Победы над топ-10 — 13 Лучший результат на ТБШ — 1/4 финала Лучший рейтинг 122 20

Из мужчин наибольших успехов добился Бублик. Александр не скрывает, что сменил спортивное гражданство из-за денег. «Для меня не было бы концом карьеры, если бы я не перешёл. Я ушёл за деньгами. Ушёл как наёмный работник, который в будущем приобрёл эмоциональную связь с этими людьми.

У меня гораздо глубже сейчас отношения с федерацией, с людьми, с болельщиками. То есть я чувствую себя на корте в Астане настолько же прекрасно. Очень рад, честно говорю, что у меня действительно появился второй теннисный дом», — говорил он в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко ранее в 2025 году.

Пока что лучшим в карьере Бублика является сезон 2023 года. Тогда он выиграл «пятисотник» в Галле, дошёл до четвёртого круга Уимблдона, а потом взял титул на турнире в Брюсселе, громко именуемом как Открытый чемпионат Европы. А в 2024-м Александр впервые в карьере забрался в топ-20.

Александр Бублик (Россия → Казахстан) Время перехода — ноябрь 2016 года. Возраст на момент перехода — 19 лет.

До перехода После перехода Титулы — 4 Победы над топ-10 — 9 Лучший результат на ТБШ — четвёртый круг Лучший рейтинг 210 17

А вот Шевченко пока далеко до успехов Бублика. Александр ещё в октябре 2022 года обратился в Федерацию тенниса Казахстана. «Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждёт. Он уже даже документы сдал. Это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение», — говорил год спустя глава ФТР Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Окончательно Шевченко сменил гражданство в январе 2024-го. Но с тех пор, такое впечатление, движется вниз. То, что лучший результат в рейтинге Александр показал после перехода (19 февраля 2024 года), не должно вводить в заблуждение, поскольку почти все очки, которые тогда шли ему в зачёт, были взяты до смены гражданства. А так у него в сезоне-2024 21 победа и 28 поражений, а в 2025-м — четыре победы и восемь поражений, в том числе 1-5 на уровне ATP.

Александр Шевченко (Россия → Казахстан) Время перехода — январь 2024 года. Возраст на момент перехода — 23 года.

До перехода После перехода Титулы — — Победы над топ-10 — — Лучший результат на ТБШ второй круг второй круг Лучший рейтинг 48 45

Это не полный список российских теннисистов, сменивших гражданство — собраны наиболее известные и знаковые случаи. Можно констатировать, что звездой первой величины стала только Рыбакина. Где-то рядом с элитой в разное время побывали Гаврилова, Путинцева и Бублик. А как будет с Касаткиной — узнаем в ближайшие годы.