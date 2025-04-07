Медведев прокомментировал тяжёлую победу над Хачановым в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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В первом круге Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.