Рублев поднялся на одну позицию в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на одну позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которой опубликована на сайте организации.

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Рублев теперь занимает 21‑ю строчку. Даниил Медведев располагается на 17‑й строчке, Карен Хачанов идет 75‑м.

Лидером является итальянец Янник Синнер, отбывающий временную дисквалификацию за допинг. На второй позиции располагается немец Александр Зверев, на третьей — британец Джек Дрейпер.

Чемпионская гонка ATP, версия от 7 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1675

3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1550

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1520

5 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 1420

6 (6). Якуб Меншик (Чехия) — 1330

7 (7). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 1205

8 (8). Бен Шелтон (США) — 1120

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 1095

10 (10). Томми Пол (США) — 1000…

17 (17). Даниил Медведев — 820…

21 (22). Андрей Рублев — 740…

75 (75). Карен Хачанов (все — Россия) — 260.