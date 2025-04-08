Андреева надеется еще раз сыграть в миксте с Медведевым

Российская теннисистка Мирра Андреева надеется сыграть с соотечественником Даниилом Медведевым в миксте на Открытом чемпионате США. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

На Олимпийских играх 2024 года Андреева и Медведев играли в миксте и уступили в первом раунде.

"Конечно, я очень рада поиграть с ним в миксте, получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится, мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем", - сказала Андреева.

Открытый чемпионат США в 2025 году пройдет с 24 августа по 7 сентября.

Андреевой 17 лет, она занимает седьмое место в рейтинге WTA, на счету спортсменки три титула под эгидой организации. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. В 2024 году россиянка вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.